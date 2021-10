"Bzdury i kłamstwa". Szydło o debacie w PE

Szydło o szantażu. "Bardzo mocno wybrzmiała taka retoryka w wypowiedzi von der Leyen"

O kim mówiła była premier? - Miałam na myśli tych, którzy bezpardonowo atakowali Polskę, mówili, że to, co się dzieje w Polsce, jest niezgodne z zasadami demokratycznego państwa prawa, to bzdury i kłamstwa - powiedziała w środę Szydło.