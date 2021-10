Tusk odpowiada Morawieckiemu. Mocne spięcie byłego premiera z redaktorem TVP

Kłeczek do Tuska: pan albo wymija, albo się denerwuje

Kłeczek nie zamierzał jednak składać broni. - Nie wiem, po co pan się denerwuje i skąd ta frustracja, panie przewodniczący, bo to nie jest moja wyimaginowana teza, którą dzisiaj tutaj kreuję, tylko to są fakty. Być może dla pana fakty niewygodne, ale jeżeli wiceszef PO mówi, że trzeba zamknąć kopalnię, która daje kilkanaście tysięcy miejsc pracy (...), no to chyba jednak chcecie zohydzić Unię Europejską (...). Dlatego pytam czemu PO konstruuje taką teorię polexitu? - pytał.