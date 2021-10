Beata Szydło w PE: Nie wypchniecie Polski z Unii Europejskiej

"Wstyd mi za tych polskich deputowanych"

- Co zmieniło się tutaj? Można powiedzieć, twardy konserwatyzm. Ciągle tak samo i ciągle o tym samym. Ciągle o Polsce i polskim wymiarze sprawiedliwości. To nie jest kompetencja Unii. Te kłamstwa są po to, by podtrzymywać debatę, która jest wygodna dla tej części Parlamentu Europejskiego [mówiła, pokazując na frakcję Europejskiej Partii Ludowej - red.]. Wstyd mi za tych polskich deputowanych, którzy atakują swoją ojczyznę. Chichot historii jest taki, że najczęściej wywodzą się z układów socjalistycznych albo prywatyzowali Polskę, wyprzedając majątek. Unia Europejska musi się rozwijać. Polska chce takiej Unii i w takiej Unii będzie - mówiła.