Burza po słowach Morawieckiego. "Nie podoba wam się ten rząd"

Morawiecki w PE. "Igra pan z bezpieczeństwem Polski i Polaków"

Wypowiedź premiera Morawieckiego na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego skrytykował Andrzej Halicki z PO. - "Polskie sądy powinny w razie kolizji norm wspólnotowych i krajowych dawać pierwszeństwo stosowania tym pierwszym, europejskim normom". Kto to napisał? To pan napisał, to pański podręcznik do prawa europejskiego - krzyczał europarlamentarzysta z mównicy.