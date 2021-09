Plaże w rękach samorządu? Projekt senatorów KO

Ułatwienia dla samorządu

— Mam pytanie, co oznacza przyznanie samorządom prawa do dysponowania plażami? Bo jeżeli daje to samorządom możliwość swobodnego dysponowania nimi w każdym obszarze, to tak, jak najbardziej. Byłoby to ułatwienie dla pracy, dla opanowania tematów typu czystość czy ratownictwo, bo za każdym razem każda procedura wymaga zgody i uzgodnienia Urzędu Morskiego — powiedziała wójt gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP.