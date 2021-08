Prokuratura odmawia Gawłowskiemu. W tle ekspertyzy prawne i głośna reasumpcja

"Opinie te w głównej mierze koncentrują się na uprawnieniu marszałka Sejmu do odmowy poddania pod głosowanie wniosku o reasumpcję oraz sporze czy marszałek posiadania takie uprawnienie, czy też wniosek winien zostać bezwzględnie przedłożony Sejmowi pod głosowanie. (…) Niemniej jednak nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem podniesionym w niektórych opiniach prywatnych, zgodnie z którym złożony wniosek o reasumpcję z mocy prawa pozbawia skuteczności i wykonalności uchwałę, której wniosek dotyczy. Uchwały Sejmu są ostateczne i natychmiastowo wykonalne. Regulamin Sejmu nie przewiduje ani utraty mocy, ani wstrzymania wykonalności uchwały, co do której został złożony wniosek o reasumpcję. Ciężko sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której każdy wynik głosowania, który nie zadowala grupy co najmniej 30 posłów, zostaje anulowany (albo jego wykonalność zostaje wstrzymana) poprzez złożenie wniosku o reasumpcję - twierdzi prokurator Ziółkowski.