Prof. Zoll: Marszałek Witek złamała prawo. Odpowiedzialność karna jest realna [WYWIAD]

Gdyby sytuacja polityczna w kraju była względnie unormowana, a Trybunał Konstytucyjny pełnił swoją rolę, nie byłoby żadnego kłopotu. Jestem przekonany, a mówię to z własnego doświadczenia jako prezesa TK oraz praktyki działania późniejszych prezesów, do prof. Andrzeja Rzeplińskiego włącznie, że wyrok uchylający decyzję marszałek zapadłby bardzo szybko. Nie trzeba by było rozpatrywać meandrów ustawy "lex TVN", bo sam sposób dojścia do głosowania w jej sprawie byłby niezgodny z Konstytucją.