Marszałek Sejmu, opinie sprzed lat i naukowiec z plagiatem. Coraz więcej kontrowersji po ruchu Elżbiety Witek

Elżbieta Witek postanowiła ujawnić szczegóły "zasięgnięcia opinii" dopiero w poniedziałek. Podczas wywiadu w TVP Info pokazała do czyich opinii się odwoływała. Prof. Ryszard Piotrowski nie ma złudzeń, że był to wyłącznie zabieg retoryczny, który miał uspokoić protestujących posłów opozycji. Naukowiec podkreśla, że Elżbieta Witek do niego nie zadzwoniła. – Gdyby zadzwoniła, usłyszałaby, że jeśli do reasumpcji dojdzie, to będziemy mieli kolejną odsłonę kryzysu sejmowego – zaznacza.