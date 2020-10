Kulisy aresztu dla Stanisława Gawłowskiego. Ekspertyzy, które zignorowano

Jarosław Kaczyński nie przestrzega obostrzeń? Polityk PO: "Jego ból jest większy niż nasz"

O tymczasowe aresztowanie polityka wnioskował Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Zdaniem śledczych, w okresie, kiedy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządzie PO-PSL, miał przyjąć łapówkę w wysokości co najmniej 175 tys. zł w gotówce, a także dwa zegarki o wartości prawie 25 tys. zł.

Zarzuty dotyczyły też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tys. zł, ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej. Gawłowski od początku zaprzeczał, nazywał zarzuty "politycznym atakiem” i sam zrzekł się immunitetu.

Innego zdania są śledczy. Po kilku latach postępowania, w ich opinii Gawłowski, będąc sekretarzem stanu w rządzie PO-PSL, przyjął co najmniej 733 tys. zł łapówki, dwa zegarki oraz nieruchomości w Chorwacji. Prokuratura podaje, że akt oskarżenia przeciwko posłowi PO dotyczy również prania brudnych pieniędzy, nakłaniania do wręczenia co najmniej 200 tys. zł łapówki, plagiatu pracy doktorskiej oraz ujawnienia informacji niejawnej. Łącznie Gawłowskiemu postawiono siedem zarzutów, w tym cztery dotyczące korupcji. Grozi mu za to nawet 15 lat więzienia.