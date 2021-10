Państwowe miliony na stowarzyszenia Roberta Bąkiewicza. PiS bronił dotacji

- To człowiek związany ze środowiskiem narodowym. Powiedzmy, że politycznie związany jest z Prawem i Sprawiedliwością, ale nie jest tajemnicą, że jest to człowiek o poglądach endeckich. Przyjaźnie nastawiony do środowisk patriotycznych i narodowych. Jak można przeczytać na stronach Instytutu, środki z funduszu pojawiły się, żeby takie organizacje jak nasza wspierać. Jak podział środków następuje? To już nie mnie jest oceniać. Natomiast myślę, że my się powinniśmy z tego cieszyć, bo to nam pozwala z pozytywną perspektywą patrzeć w przyszłość – powiedział Bąkiewicz.