Kim jest Robert Bąkiewicz? Sanitariuszka AK nazwała go "głupim chłopem"

Kim jest Robert Bąkiewicz?

Robert Bąkiewicz w mediach pojawił się m.in. w 2016 roku jako działacz Obozu Narodowo - Radykalnego. Wtedy to ta organizacja złożyła do prokuratury zawiadomienie ws. przepychanek, do których doszło z członkami Komitetu Obrony Demokracji podczas uroczystości pogrzebowych "Inki" i "Zagończyka" w Gdańsku.