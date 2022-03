Rusza najważniejszy proces od lat - zabójcy Pawła Adamowicza. "Chcemy wiedzieć, dlaczego doszło do tej tragedii"

- Mamy do czynienia ze zbrodnią zabójstwa męża, ojca, syna, brata. Oczekuję kary sprawiedliwej. To nie jest moja decyzja, lecz sądu. Istotne jest, że ten proces się zaczyna. Sąd podkreślił, że chce procedować tak szybko, na ile to będzie możliwe - powiedział w połowie lutego brat zamordowanego, poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Adamowicz.