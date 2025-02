Mafia może uniknąć kary. Wszystko przez spór o neosędziów

Chodzi o sprawę mafii, która w pierwszej dekadzie XXI wieku produkowała i wprowadzała do obrotu ogromne ilości amfetaminy, kokainy, heroiny i innych narkotyków.

" Zostali prawomocnie skazani i odbywali kary za kratami. Proces został jednak wznowiony, bo kasacje w SN rozstrzygał wcześniej tzw. neosędzia . Co więcej, Sąd Najwyższy uchylił następnie wszystkie wyroki w tej sprawie, ponieważ wydał je sąd apelacyjny z innym tzw. neosędzią w składzie" - pisze "Rzeczpospolita".

Sprawa od dziewięciu miesięcy czeka na wznowienie. Część czynów już uległa przedawnieniu, a kolejne już wkrótce mogą się przedawnić. "Rz" podkreśla, że sąd apelacyjny "robi, co może, żeby do tego nie dopuścić i wydać ponowny wyrok, jednak trudna sytuacja kadrowa i zaległości skutecznie to utrudniają".