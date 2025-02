Pośpimy krócej. Tego dnia nastąpi zmiana czasu

Zmiana czasu na letni w 2025 r. odbędzie się w nocy z 29 na 30 marca. Zegarki przestawimy z godziny 2:00 na 3:00, co oznacza, że tej nocy będziemy spać o godzinę krócej. Celem zmiany czasu jest poprawa samopoczucia i dostosowanie aktywności do naturalnego rytmu dnia.

W Polsce zmiana czasu obowiązuje od 1977 r. Wcześniej była stosowana sporadycznie, m.in. w 1919 r. oraz w latach 1939-1944 pod niemiecką okupacją. Obecnie zmiana czasu jest praktykowana w ok. 70 krajach, z wyjątkiem Islandii, Turcji, Białorusi i Rosji.

Zmiana czasu, wprowadzona w XX wieku, miała na celu oszczędzanie energii. W 2025 roku Polska planuje podjąć kroki w kierunku zniesienia tej praktyki, co też zyskuje na popularności w całej Europie. Wiele badań wskazuje na negatywny wpływ zmiany czasu na zdrowie i efektywność pracy, co skłania do ponownego rozważenia jej zasadności.