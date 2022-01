Trzy lata od śmierci Pawła Adamowicza. "Robimy to z potrzeby rozumu i serca"

- To jest ciągle powracanie do tej tragedii, do tego nieszczęścia, które miało miejsce trzy lata temu, mimo że pozornie mówi się, albo rzeczywiście się mówi, że czas leczy rany. No, ale to nie była zwykła śmierć, w wyniku choroby, starości, wypadku drogowego, to było morderstwo, egzekucja publiczna na oczach tysięcy zgromadzonych - mówił w piątek w rozmowie z TVN24 Piotr Adamowicz, brat byłego prezydenta Gdańska.