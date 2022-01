Rocznica śmierci Pawła Adamowicza. "To była egzekucja publiczna"

Piotr Adamowicz o śmierci prezydenta Gdańska. "To była egzekucja publiczna"

- To jest ciągle powracanie do tej tragedii, do tego nieszczęścia które miało miejsce trzy lata temu, mimo, że pozornie mówi się, albo rzeczywiście się mówi, że czas leczy rany. No, ale to nie była zwykła śmierć, w wyniku choroby, starości, wypadku drogowego, to było morderstwo, egzekucja publiczna tak naprawdę na oczach tysięcy zgromadzonych w Gdańsku za pośrednictwem telewizji, dziesiątków tysięcy. W związku z tym, to ciągle budzi emocje i przywraca te nieszczęśliwe, tragiczne godziny sprzed trzech lat - powiedział poseł KO.