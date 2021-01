Paweł Adamowicz. Druga rocznica śmierci. Wstrząsające oświadczenie

"Sprawca zabójstwa przebywa w areszcie. Dotychczas prokuratura nie zdołała doprowadzić do procesu sądowego. Jako RPO wskazywałem na wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące działań prokuratury wobec Pawła Adamowicza" - napisał w oświadczeniu Adam Bodnar.

Rzecznik praw obywatelskich dodał, że obecnie widzimy "opieszałość w zakresie wyjaśnienia okoliczności zabójstwa". "Nie chcę podważać kompetencji śledczych prokuratury. Apeluję jedynie o konsekwencję w działaniu i możliwie pilne doprowadzenie tej sprawy do etapu sądowego" - zaznaczył.

Obostrzenia po 17 stycznia. Mocny komentarz Bartosza Arłukowicza

Śmierć Pawła Adamowicza. "Jesteśmy narażeni na powtórzenie się podobnego zdarzenia"

Bodnar zauważa jednak również pozytywy. "Chodzi o ducha solidarności, o otwartość na innych ludzi, ich zrozumienie i wspieranie – czyli to wszystko, co były prezydent Gdańska uważał za istotę swojej publicznej misji. Otóż te właśnie cechy i wartości możemy dzisiaj odnaleźć w postępowaniu i czynach wielu naszych rodaków. Widać to aż nadto w okresie pandemii" - ocenił.