Rusza proces zabójcy Pawła Adamowicza. Jest decyzja

Chociaż do morderstwa Adamowicza doszło ponad trzy lata temu, to początek procesu Stefana W. opóźniał się ze względu na wątpliwości, co do poczytalności mężczyzny. Dopiero w grudniu 2021 roku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo i skierowała akt oskarżenia przeciwko Stefanowi W. do sądu.