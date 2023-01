"Lex Kaczyński" do kosza. Czyli tam, gdzie miejsce przepisów pisanych dla jednego człowieka [OPINIA]

I to za dużo nawet jak na umorusane w błocie standardy polskiej legislacji. Inna rzecz, że w Trybunale Konstytucyjnym leży wniosek pierwszej prezes Sądu Najwyższego, który - zdaniem części prawników - może wywołać ten sam skutek, do czego zmierzali posłowie: by Jarosław Kaczyński nie musiał płacić. Tu jednak sprawa jest bardziej skomplikowana, bo raz, że wniosek jest trochę obok sporu Kaczyńskiego z Sikorskim, a dwa: wiele wskazuje na to, że wskutek buntu w Trybunale PiS – jakkolwiek by to nie brzmiało – nie ma w nim większości.