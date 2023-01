Finansowy dramat spółdzielców. Rząd oszukał miliony Polaków, rachunki wystrzeliły w kosmos [OPINIA]

Jak już bowiem wskazywałem w sierpniu zeszłego roku, spółdzielnia mieszkaniowa remontuje budynki co do zasady z tzw. funduszu remontowego. Jest to po prostu składka mieszkańców - każdy w czynszu płaci po 2, 3, czasem 4 zł miesięcznie za każdy metr kwadratowy swojego mieszkania. I teraz spółdzielnie stoją przed pytaniem: czy zwiększać stawki na fundusz remontowy, czy nie? Zwiększenie oznacza jeszcze wyższe opłaty. Niezwiększanie to z kolei w praktyce uszczuplenie budżetu na remonty, bo gdy ma się tyle samo pieniędzy, co kilkanaście miesięcy temu, ale materiały i robocizna są droższe o kilkadziesiąt procent - robót można wykonać mniej.