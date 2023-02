W tym europejskim kraju wrze. Czuć to na każdym kroku

Reporter mówi nam również, że wraz ze swoimi współpracownikami miał bardzo duży problem, żeby wjechać do Mołdawii. A gdy już to zrobił, to tamtejsze służby chciały go deportować. - Uznano nas za osoby podejrzane. Zastanawiano się, dlaczego chcemy przyjechać do tego kraju akurat w tym momencie. Nie da się ukryć, że w Mołdawii są wielkie obawy w związku z tym, co może się wydarzyć, stąd nieustanne napięcia - mówi nam dziennikarz Biełsatu.