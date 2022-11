Putin paraliżuje Mołdawię. Eksperci mają złe wieści

Były ambasador RP w Ukrainie i wieloletni dyplomata Jan Piekło nie ukrywa, że Rosja jest żywo zainteresowana prowokacjami w tym kraju. - Prezydent Mołdawii Maia Sandu nie jest w najlepszej sytuacji, mówiąc delikatnie. Tam trwają intensywne wysiłki doprowadzenia do przewrotu, który doprowadziłby do upadku jej rządów i powrotu do władzy prorosyjskich środowisk. Trwa akcja na rzecz tego celu, by rozbudować antyzachodnie i prokremlowskie organizacje, które służyłyby interesom Rosji i były jej podległe - wskazuje Jan Piekło.