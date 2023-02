Biden pomoże PiS w kampanii? Opozycja spiera się z rządem o wpis europosłanki

Jak podkreśla przedstawiciel rządu, "otrzymujemy wsparcie od USA, bo jest to nasz wypróbowany sojusznik". - Jeśli kogoś z opozycji to oburza, to świadczy to raczej o pewnej małostkowości. Nie chodzi przecież o prowadzenie w tej chwili rywalizacji politycznej, akurat w sprawach międzynarodowych powinniśmy być zjednoczeni i cieszyć się z tego, że bezpieczeństwo Polski dzięki współpracy z Amerykanami się zwiększa - dodaje wiceszef MSZ.