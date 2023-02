"Elity gotują nas jak żaby". Patryk Jaki dla WP o stekach, wolności i błędach PiS

Myślę, że ludzie nie wierzyli, jak prawica ostrzegała przed tymi lewackimi szaleństwami, że to się wydarzy. Tymczasem program prezydenta Trzaskowskiego [według Patryka Jakiego to raport C40 Cities, od którego dziś próbuje odciąć się Trzaskowski - przyp. red.] wypłynął w momencie, gdy Parlament Europejski przegłosował zakaz produkcji samochodów spalinowych od 2035 roku. To zrobiło piorunujące wrażenie. Ludzie zobaczyli, że to nie są żarty. Do tego doszły rozwiązania umożliwiające robienie żywności z robaków. Okazało się, że to nie są jakieś teorie spiskowe prawicy, tylko to dzieje się naprawdę.