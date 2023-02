Będziemy jeść mniej mięsa i nabiału? "Komuna, bolszewickie cele". Jak jest naprawdę?

Najwięcej wątpliwości i kontrowersji wzbudza u nas ograniczenie dot. żywności. Autorzy raportu "The Future of Urban Consumption in a 1.5C World" zalecają bowiem zmianę diety, która ma ograniczyć spożywanie mięsa do 16 kg rocznie na osobę, lub – w wersji bardziej ambitnej – całkowitą rezygnację z mięsa. Zmiany miałyby także dotykać nabiału - tutaj zaproponowano ograniczenia do 90 kg rocznie na osobę, lub do zera (w wersji ambitnej).