Miliarderzy szkodzą klimatowi… milion razy bardziej niż przeciętny człowiek

I tak dla najbogatszego procenta ludzi na Ziemi emisje związane z inwestycjami stanowią ponad 70 procent ich indywidualnego śladu węglowego. Dla najbogatszych 10 procent jest to zaś prawie 50 procent udziału. W obu przypadkach to o kilkanaście procent więcej niż w roku 1990. Jednocześnie najbiedniejsza połowa społeczeństwa odnotowała spadek emisji związanych z inwestycjami (z niecałych 10 do ok. 7 procent), a będące w środku 40 procent utrzymało przez 30 lat podobny poziom wynoszący ok. 20 procent.