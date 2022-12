To może być ostatnia taka zima. Fakty nie pozostawiają złudzeń

A trendy - co warto zaznaczyć raz jeszcze - są jednoznaczne. W okresie 1961-1990 średnia temperatura stycznia w Polsce wynosiła ok. -4 st. C, w obecnej dekadzie będzie to ok. -1 st. C, a na koniec wieku będzie już na plusie. Możliwe, że w perspektywie nieco ponad 100 lat zobaczymy wzrost średniej temperatury w styczniu nawet o 7,5 st. C., a w najlepszym razie – o nieco ponad 5 st. C. W porównaniu z poprzednią dekadą śniegu na koniec wieku będzie zaś o połowę bądź aż... pięciokrotnie mniej.