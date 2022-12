Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Zima odpuści. Słońce na niebie i temperatura na plusie

Pogoda. Sporo słońca, ale wiatr nie odpuści

Niestety, pomimo poprawy pogody, to nadal nad Polską utrzymywał się będzie duży gradient baryczny sięgający 15-20 hPa, a to znaczy, że również w ostatnich dniach roku będzie dość mocno wiało. Szacuje się, że porywy wiatru mogą dochodzić do 50/60 km/h, a w połowie przyszłego tygodnia na północy kraju nawet do 80 km/h. Zatem trzeba uważać, bo pomimo poprawy pogody, to porywisty wiatr może być dla nas dużym utrapieniem i będzie znacznie obniżał odczuwalną temperaturę.