Ujawnił "tajemnicę frontu". Rosjanie są w rozsypce i drżą na myśl o ukraińskiej ofensywie

Jego zdaniem rosyjska armia nie posiada do obrony wystarczającej liczby artylerii, amunicji, brakuje nawet białych siatek do zimowego kamuflażu. Przez to, gdy spadnie śnieg, Ukraińcy będą widzieć Rosjan, jak danie na talerzu. Ponadto pozycje nazywane "linią Surowikina" są obsadzone przez rekrutów, którzy jako tako potrafią strzelać do tarcz, ale w prawdziwej walce ich rozbicie zajmie Ukraińcom pięć minut. Rosyjski front dobrze wygląda tylko w propagandowych materiałach, bo rosyjskich blogerzy militarni starają się wyolbrzymiać, każdy nawet chwilowy rosyjski sukces, jak zdobycie budynku we wsi.