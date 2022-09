Oni naprawdę chcą to zrobić. Ukraina obiera nowy kierunek natarcia

Po udanej kontrofensywie w obwodzie charkowskim, podczas której Rosjanie ponieśli dotkliwą porażkę, pojawiły się pytania o dalsze losy kontrnatarcia ukraińskiej armii. Coraz głośniej mówi się, że w niedalekiej perspektywie pozwoli to Ukrainie prawdopodobnie stworzyć warunki do kontrataków w Donbasie. – Nie można wykluczyć, że ofensywa pójdzie w tamtym kierunku. Ale nie będzie to operacja podobna do tej jak pod Charkowem – mówią Wirtualnej Polsce eksperci ds. wojskowości.