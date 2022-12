Rosja odpowiada Ukrainie: Z całą pewnością nie będzie "świątecznego zawieszeni broni"

Jak podaje "Guardian", analitycy wojskowi twierdzą, że nadal trwają zaciekłe walki na ukraińskim froncie, zwłaszcza we wschodnim ukraińskim regionie Doniecka, gdzie siły rosyjskie dążą do zdobycia miasta Bachmut. Jednak nie można wykluczyć, że może dojść do zimowego impasu z uwagi na ciężkie warunki na froncie.