Atak na most pod Melitopolem. Drugi po Krymskim [NA ŻYWO]

Podopieczni jednego z rodzinnych domów dziecka w Ukrainie, po przyjeździe do Polski zaczęli opowiadać, co przeżyły w swoim kraju jeszcze zanim wybuchła wojna. W miejscu gdzie mieszkały, były bite i gwałcone. Teraz ukraiński konsul chce, by cała dziesiątka wróciła do swojej ojczyzny, do ośrodka, gdzie rozegrał się ich dramat.