"Przygotowywali się trzy miesiące". Rosja planuje ofensywę [RELACJA NA ŻYWO]

Czwartek to 295. dzień inwazji. Jak poinformował minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, wkrótce Rosja może przystąpić do kolejnej ofensywy. - Zmobilizowani rosyjscy żołnierze przygotowywali się przez co najmniej trzy miesiące. Oznacza to, że Rosjanie próbują rozpocząć kolejną falę ofensywy, prawdopodobnie w lutym, tak jak w zeszłym roku. Taki jest ich plan - przekazał ukraiński polityk. Wcześniej naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny ujawnił, że Rosjanie szkolą ok. 200 tys. nowych żołnierzy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.