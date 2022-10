"Ukraina się spieszy, Rosja czeka na zimę". Ekspert mówi o tym, co zrobi Putin

Dr Jacek Raubo: To, co dziś widzimy, to szybkość i mobilność ukraińskich formacji, z wykorzystaniem kompleksu rozpoznawczego. Ukraina ma dużą wiedzę o przeciwniku i jego słabościach. Dodatkowo Rosjanie mają wolniejszy proces reakcji, co pokazały walki pod Charkowem, gdzie wycofano i przerzucono dużo jednostek na południowy front. A na odcinku północnym Putin musiał wycofać swoje wojska. Do tego dochodzi chaos instytucjonalny w rosyjskich siłach zbrojnych. To nie będzie sprint dla Ukrainy, ale bieg długodystansowy, bowiem Kijów zdaje sobie sprawę, że już niedługo warunki pogodowe mogą zablokować mobilne użycie np. systemów uzbrojenia pancernego.