Obraz nędzy i rozpaczy rosyjskiej armii. Idą na wojnę w trampkach

Rosyjskie braki w wyposażeniu były widoczne już wiosną. Ale całkowite załamanie systemu zaopatrzenia wojska zaczęło się wraz z mobilizacją. Okazało się, że magazyny są niemal puste, a to, co w nich jeszcze zostało, jest w kiepskim stanie. Do tego poborowi są wysyłani na front praktycznie bez przygotowania. I niewiele zmienia tu fakt, że po kilku dniach Władimir Putin publicznie przyznał, iż popełniono wiele błędów.