Strzelił do wojskowego komisarza. Część Rosjan widzi w nim bohatera. Będą następni?

Są i tacy, którzy zgłaszają się do biur werbunkowych z prośbą: "piszcie papiery na mnie, ja tam pojadę". Ich fenomen jest łatwy do wyjaśnienia - kto pojedzie na wojnę, dostaje z budżetu gubernatora Irkucka 100 tys. rubli. (ok. 8300 zł). To niemal dwukrotność miesięcznych zarobków z porządnego etatu w Moskwie. Dla większości mieszkańców Syberii to pieniądze, jakich w życiu nie widzieli.