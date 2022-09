Seria podpaleń wojskowych biur w Rosji. Bunt objawił się również przy granicy z Polską

W Rosji zaczyna się ferment

- Podpalenia biur prowadzących mobilizację, samospalenie poborowego w Riazaniu, postrzelenie komendanta wojskowego mieście Ust-Ilimsk nadal należy identyfikować jako jednostkowe zdarzenia. Mimo to uderzają one już w morale społeczeństwa. Rosjanie czytają o tym w Telegramie i co ważne te relacje negują propagandową narrację Kremla, jakoby naród zgadzał się bez oporu i powszechnie uczestniczyć w wojnie z rzekomym ukraińskim faszyzmem - mówi WP Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, autor monografii pt. "Operacja Ukraina".