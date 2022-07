Tajemniczy BOAK wzywa do masowych podpaleń w Rosji. Celują w ważną dla wojny grupę społeczną

- Gdyby doszło do mobilizacji, wówczas skierowanie na front zagroziłoby również mieszkańcom europejskiej części Rosji, mężczyznom z dużych miast. To są społeczności, w których były już antywojenne protesty. Gdyby do takich rodzin masowo wracały ciała zabitych, to byłby to zapalnik do masowego sprzeciwu - ocenia rozmówca.