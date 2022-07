Ostre spięcie na wizji. "Kreml to pałac g***a!"

Na to zareagował włoski dziennikarz Alessandro Sallusti. - Okazało się, że znalazłem się pośród służących najgorszej możliwej propagandy. W pałacu za tobą (powiedział, zwracając się do Sołowiowa) - dobrze będzie przypomnieć to tym obok ciebie - organizowane, przygotowane i przeprowadzane były największe zbrodnie przeciw ludzkości tego i poprzednich wieków - oznajmił.