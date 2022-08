Władimir Putin odwiedzi Kaliningrad. "Mocny sygnał dla Zachodu"

Rosyjskie samoloty z Moskwy muszą teraz nadkładać drogi, omijając przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii. Wlatują nad Bałtyk od strony Sankt Petersburga i korzystając z trasy nad wodami międzynarodowymi, kierują się do Kaliningradu. Jak podkreśla ekspert, samolot z oficjalną państwową delegacją mógłby uzyskać zgodę na przelot na skróty, ale wątpliwe jest, by taka zgoda została udzielona. W czerwcu przez podobny zakaz lotów Siergiej Ławrow nie doleciał na rozmowy do Serbii. Do Kaliningradu kursują wprawdzie pasażerskie pociągi z Moskwy (przez Litwę), ale to jeszcze mniej prawdopodobny sposób podróży dla Putina.