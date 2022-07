Gubernator Kaliningradu ogłasza wielkie zwycięstwo. Otwarcie mówi o obchodzeniu sankcji

Jednak jedno ustępstwo ośmieliło gubernatora, który tak skomentował sprawę kontroli rosyjskich pociągów na Litwie: - Uważamy je za absolutnie nielegalne. Padło zdanie jednego z europejskich urzędników, że w ten sposób eksportujemy towary z pominięciem sankcji. Cóż, eksportujemy, ale nie do UE. Jeśli nie chcą czegoś kupić lub zabronili sobie czegoś u nas kupić, to tak naprawdę sprzedajemy do innych krajów przez port w Kaliningradzie. To nie od Europejczyków zależy, czy możemy coś wyeksportować z Kaliningradu albo nie. To w ogóle nie ich sprawa! - oświadczył podczas spotkania z dziennikarzami.