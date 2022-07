Blokada Kaliningradu. Wiadomo, kto knuł przeciwko Litwie. Delikatnie się z nim obeszli

"Blokada powinna być utrzymana, a nawet wzmocniona"

- Strona rosyjska, powołując się na doniesienia Reutersa, buduje przekazy o zbliżającym się końcu blokady. Wykorzystują to do kreowania obrazu rozłamu w UE i NATO oraz zbliżającej się porażki USA. Działania te mają na celu uspokojenie nastrojów w obwodzie kaliningradzkim oraz stymulowanie napięć wewnątrz NATO - to znaczy wstrzymania "amerykańsko-litewskiej prowokacji", jak nazywana jest blokada - komentuje dla WP Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, ekspert w dziedzinie dezinformacji i propagandy stosowanej na wojnie w Ukrainie.