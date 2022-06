Rzeczniczka rosyjskiego MSZ o politykach na Litwie i w Polsce. "Barany i prowokatorzy"

Rzeczniczka komentowała to, co w ostatnim czasie działo się wokół Kaliningradu, wracając tym samym do decyzji Wilna o wstrzymaniu transportu kolejowego i ciężarowego określonych towarów przez swoje ziemie do obwodu. Zakaz, wprowadzony 18 czerwca, wiąże się z sankcjami, nałożonymi na Rosję i dotyczy stali, materiałów budowlanych i wysokiej technologii.