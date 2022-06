Wojna w Ukrainie. "Świat jest przerażony rosyjskim atakiem". [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. Wtorek to 125. dzień rosyjskiej inwazji. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzemieńczuku wzrosła do 14 - podał portal Ukraińska Prawda. Aż 59 osób wymagało pomocy medycznej, z czego prawie połowa jest w ciężkim stanie. Szef dyplomacji USA Antony Blinken napisał, że "świat jest przerażony rosyjskim atakiem rakietowym". "To najnowsze z serii okrucieństw" - dodał.