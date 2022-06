Ursula von der Leyen znów w Ukrainie. Spotkanie z prezydentem Zełenskim

Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej - to główny temat sobotniego spotkania szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z prezydentem tego kraju, Wołodymyrem Zełenskim. Jak wcześniej przekazała przewodnicząca komisji, wraz z ukraińskim przywódcą mają m.in. przedyskutować to, co już zostało osiągnięte w tym zakresie oraz kryteria, które Ukraina jeszcze musi spełnić, aby otrzymać status kandydata do UE.