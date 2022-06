Ukraina otrzyma status kandydata do UE? "Odmowę przyjmiemy jako zdradę"

Sceptycyzm wobec przystąpienia Ukrainy do UE wyraziły m.in. Holandia i Dania, według której Kijów nie spełnia obecnie wymogów niezbędnych do rozpoczęcia procesu przyjęcia do Wspólnoty. Niemcy zaproponowały "warunkowy status kandydata", a inne kraje takie jak Polska, Litwa i Irlandia powiedziały w środę podczas spotkania ambasadorów przy UE, że oczekują przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE.