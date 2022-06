Blokada Kaliningradu może się nie utrzymać. Litwini rozżaleni: "Rosja to wygrywa"

Blokada Kaliningradu. Litwa pod wielką presją

Na Litwie przetacza się polityczna burza w sprawie kuluarowych rozgrywek w Brukseli, dotyczących ewentualnego poluzowania blokady Kaliningradu. W poniedziałek premier Litwy Ingrida Simonyte potwierdziła dziennikarzom, iż władze otrzymały dokument z KE dotyczący tranzytu towarów do obwodu kaliningradzkiego. - Moim zdaniem zawiera on wiele niejasności i stwarza dodatkowe problemy. Skierowaliśmy do KE szereg uwag, a ponieważ prace trwają, nie chciałabym tego dalej komentować - oświadczyła premier, nie podając więcej szczegółów.