Litwa rzuci Kaliningrad na kolana? Zaczął się koncert rosyjskich pogróżek

Po ogłoszonej przez Litwę blokadzie rosyjskich transportów do Kaliningradu Marcus Ederer, ambasador Unii Europejskiej w Rosji, został wezwany do rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych. – To nie są przyjemne rozmowy. Trzeba wysłuchać tyrady protestów, popartych zestawem pogróżek – taki scenariusz spotkania, w rozmowie z Wirtualną Polską, przewiduje Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador RP w Łotwie i Armenii. – To naprawdę odważna i ryzykowna decyzja Litwy. Wyraźnie rozwścieczyła Kreml. Taka blokada utrudni życie w Kaliningradzie, nie nadrobią braków transportem morskim – ocenia Nowakowski.