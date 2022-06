Litwa odpowiada na groźby Moskwy. "To nie wchodzi w rachubę"

Litwa nie pozwala na transport przez swoje terytorium towarów objętych unijnymi sankcjami. Wśród nich są m.in. materiały budowlane, węgiel, wyroby stalowe oraz produkty zaawansowanej technologii. Od minionej soboty transporty te nie są przepuszczane do Obwodu Kaliningradzkiego. Dotyczy to przewozów kolejowych i drogowych. W rosyjskiej telewizji słychać wezwania, by wojsko przebiło przez Litwę korytarz do Kaliningradu.