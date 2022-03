Kontrowersje po słowach o "odbijaniu" obwodu kaliningradzkiego. Gen. Skrzypczak się tłumaczy

- Ja o najeździe na Kaliningrad nie mówiłem - powtórzył Skrzypczak w rozmowie z Janke. - Jeśli ktoś to dopisuje do mojej wypowiedzi, to jest to pewnie retoryka Moskwy, a niektórzy Polacy są jej instrumentem - ocenił wojskowy. - Nie przejmuję się tym, ale mówię: znamy swoją historię i wiemy, czym były wcześniej te rejony. To Rosjanie chcą wywierać na nas naciski, sączyć w nas strach - podkreślił.